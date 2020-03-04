Адвокат Зайцевой: я не утверждал, что МОК признал подписи Родченкова поддельными

Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российской биатлонистки Ольги Зайцевой в Спортивном арбитражном суде, сообщил, что не делал никаких заявлений по поводу фальшивых подписей Григория Родченкова, признанных Международным олимпийским комитетом.

"Некоторые СМИ опубликовали неверную информацию, ссылаясь на мой комментарий, что МОК признал подписи Родченкова поддельными. Я никогда такого заявления не давал", – цитирует Панича "РБК-Спорт".

Ранее появилась информации, что МОК признал подписи Родченкова поддельными.

2 марта в CAS начались слушания апелляции российский биатлонисток Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой, которые были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Документы с подписями Родченкова являются в деле спортсменок главными доказательствами.