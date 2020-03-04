Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,88-66,44 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,93 руб. — это на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 73,55 руб., опустившись на 23 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 16,4 копейки до 69,36 руб.

Цены на нефть подскочили в среду на фоне ожиданий относительно более масштабного сокращения добычи ОПЕК+.

К 10:01 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,1% и составила $52,44 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,2% до $47,73 за баррель.

После заседания во вторник объединенный технический комитет ОПЕК+ предложил дополнительное снижение производства в объеме от 600 тысяч до 1 миллиона баррелей нефти в сутки во втором квартале.