Hyundai показала на концепте будущее электромобилей

Корейская фирма снова обращается к жанру концепт-каров, чтобы намекнуть на потенциал развития собственной электрической линейки. Если верить Hyundai, электромобили в будущем получат футуристичный дизайн, но лишатся органов управления.

Новый концепт корейцы амбициозно назвали Prophecy - "Пророчество". Утверждается, что он построен на новейшей платформе, рассчитанной только на электромобили, а задействованные в его внешности элементы дизайна обязательно найдут применение на серийных машинах. Очевидно, имеются в виду "зализанные" кузова с продуманной аэродинамикой, элегантные силуэты и так называемая "пиксельная" оптика.

Обширная колесная база и минимальные свесы позволили организовать просторный (но строго четырехместный) салон, "воздуха" в котором добавляет отсутствие руля и педалей. Вместо них у водителя - пара футуристических джойстиков с кнопками, больше похожих на ручки и расположенных на дверной панели и массивной центральной консоли. Управлять с их помощью передвижением Prophecy не получится, так как концепт заявлен полностью беспилотным. Участие человека сводится к выбору настроек функционирования интерьера.

Особо упомянут, к примеру, режим Relax, в котором кресла полностью откидываются - это позволяет пассажирам либо вздремнуть, либо сосредоточиться на внушительном дисплее, перекрывающем всю нижнюю часть лобового стекла.

По некоторым данным, Hyundai Prophecy намекает на появление в модельной линейке марки быстрого, дальнобойного и комфортабельного электромобиля, однако никаких технических характеристик концепта его разработчики не озвучили.