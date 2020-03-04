Вести.net: "Яндекс" запустил соцсеть "Аура"

Одной соцсетью стало больше. "Яндекс" запустил в полноценную коммерческую эксплуатацию свою социальную сеть "Аура" и сделал это на удивление тихо, без объявления, таким образом, чтобы об изменениях могли узнать только текущие пользователи сервиса. Технически он появился практически год назад и с тех пор пребывал в режиме полузакрытого бета-тестирования. Просто в какой-то момент, любая попытка войти в "Ауру" наталкивалась на сообщение о переезде на новый домен, на необходимость фактически перерегистрироваться и в конце этого пути появлялось указание на то, что "Аура" существует и в виде нормального приложения, пока только под операционную систему Android.

Во всем этом процессе есть несколько интересных моментов, во-первых, собственно перерегистрация или скорее уточнение регистрации требует в обязательном порядке указания и подтверждения номера мобильного телефона, то есть условная анонимность больше не работает. Там же нужно выбрать из списка город проживания, при этом даже крупных зарубежных городов в этом списке нет, отсюда можно предположить, что по каким-то причинам "Аура" - это сугубо российская соцсеть, по крайней мере по формальному признаку, ну или пока. Ну и главное, собственно регистрация теперь открыта для всех. Более того, есть определенный бонусный период тем, кто зарегистрируется д конца мая обещан год премиального аккаунта, что с одной стороны говорит о том, что "Аура" хоть и запустилась тихо, но на привлечение пользователей нацелена. А с другой дает указание на способ монетизации.

Премиум-аккаунт - это для соцсетей удивительная редкость. Он обещает отключение рекламы и доступ к большему количеству функций. Кстати, собственно функционал "Ауры" выглядит так, как будто создатели хотели охватить все: и что есть в сколько-нибудь похожих проектах, и чего там нет. Даже основная лента публикаций может быть строго хронологической, чего просят пользователи того же Facebook, а может быть сверхрекомендательной, когда алгоритмы подсовывают не только посты, но и целые сообщества. Есть возможность анонимной публикации, что принято во вроде как умирающей блогосфере и позволяет поделится чем-то наболевшим, не раскрывая себя, взаимодействие отдельными сообщениями свайпами, смахиваниями вправо-влево, как в сервисах онлайн-знакомств. Оттуда же встроенный механизм подбора пары для общения и указание на геопозицию пользователя. Все в одном флаконе.

Другой вопрос, что по какой-то никому неведомой причине у хороших поисковиков категорически не получается делать социальные сервисы. Стопка провальных проектов Google и те же "Я.ру" и "Мой круг" "Яндекса" тому пример. Возможно поэтому "Аура" получила отдельное юрлицо сразу на запуске, а не в статусе успешного проекта "Яндекса" и, собственно, "Яндексу" в этом предприятии принадлежит меньше половины.

Кстати о примерах, фактически одновременно с запуском "Ауры" "Яндекс" понизил в статусе другой социальный проект - "Слой". Это приложение для распознавания одежды в видео и обсуждение моды удалили из App Store магазина приложений Apple, что не значит конечно что то, что называли русским TikTok будет закрыто. Просто приложение "Слой" теперь интегрируется в платформу "Яндекс.Дзен".

"Слой" разработали в начале 2019 года несколько сотрудников платформы "Дзен" под руководством Даниила Трабуна, который ранее отвечал за "Дзен". Они создали своего рода стартап внутри "Яндекса". Для внедрения в сервис AR-технологий команда использовала решение компании с белорусскими корнями Banuba, которое развивает набор инструментов для отслеживания мимики лица, добавление фильтров, масок, и других расширений вплоть до полноценной виртуальной примерки одежды. Бета-версию приложения выложили для тестирования. Оказалось, что "Слой" распознавал только тип одежды и то не всегда правильно.