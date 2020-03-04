Хакеры ЦРУ занимались кибершпионажем в Китае на протяжении 11 лет

Китайская антивирусная компания Qihoo 360 заявила, что хакеры ЦРУ в течение более десяти лет вторгались в китайскую авиационную промышленность и другие цели. Шпионская кампания была обнаружена, когда образцы вредоносного программного обеспечения сравнили с образцами хакерских инструментов из арсенала ЦРУ, обнародованные порталом WikiLeaks в 2017 г.

Несколько секторов и структур, включая авиационные организации, научно-исследовательские институты, нефтяную промышленность, интернет-компании и правительственные учреждения, оказались под прицелом. Qihoo добавила, что взлом авиационных целей, возможно, был направлен на отслеживание "маршрута путешествий важных персон".

Qihoo опубликовала каталог перехваченных образцов вредоносных программ, а также анализ времени их создания, который показал, что кто бы ни разрабатывал эти инструменты, он делал это в рабочее время на восточном побережье США.

Соединенные Штаты, как и Китай и другие мировые державы, редко комментируют, когда их обвиняют в кибершпионаже. Тем не менее уже давно существуют доказательства, обнародованные бывшим подрядчиком АНБ Эдвардом Сноуденом в случае со шпионажем со стороны США или американскими прокурорами и частными ИБ-фирмами в случае Китая, что обе страны периодически взламывают компьютерные системы друг друга.

Обвинения, выдвигаемые против Пекина американскими компаниями, на протяжении многих лет излагаются в длинных, полных данных отчетах. В последнее время китайские компании начали делать то же самое в отношении других иностранных хакерских групп.

Сроки последней публикации Qihoo могут быть связаны с обвинением четырех китайских военных хакеров в прошлом месяце в связи со взломом американского кредитного бюро Equifax, сказал Адам Сегал, который изучает вопросы Китая и кибербезопасности в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Эксперт считает, что публичное раскрытие операций ЦРУ можно считать китайским ответом Вашингтону.

Прокуроры США обвинили 29-летнего программиста Джошуа Шульте в том, что тот передал проекту WikiLeaks крупнейший массив секретных данных о работе ЦРУ. Ему предъявлены обвинения по тринадцати эпизодам, максимальное совокупное наказание по которым составляет 135 лет лишения свободы. Шульте, ранее работавший на ЦРУ, был одним из разработчиков ПО, которое использовалось для взлома компьютеров лиц, подозреваемых в терроризме.

"Годы работы и миллионы долларов, потраченных на разработку этих инструментов, превратились в ничто", — сказал помощник прокурора США Дэвид Дентон присяжным на процессе в Нью-Йорке в прошлом месяце согласно стенограмме его выступления.

В марте 2017 г. WikiLeaks опубликовала 9 тыс. документов, получивших название Vault 7. Из них стало известно, что ЦРУ использовало уязвимости программного обеспечения, чтобы подключиться к операционным системам Android и IOS, а также к "умным" телевизорам Samsung.

Шульте отрицает обвинения, утверждая, что его несправедливо обвиняют из-за отношений с коллегами.