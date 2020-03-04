Стала известна дата боя Сергея Ковалева с Салливаном Баррерой

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев следующий бой проведет 25 апреля. Его соперником станет 38-летний кубинец Салливан Баррера. Ранее оба боксера долгое время представляли промоушен Main Events.

О дате поединка сообщил BoxingScene. Бой пройдет в Индио (Калифорния). Соперники сразятся в промежуточном весе – 81,6 кг. Боксеры определят победителя в 12 раундах.

Напомним, что 36-летний Ковалев 3 ноября 2019 года уступил в чемпионском бою мексиканцу Саулю Альваресу, лишившись пояса WBO.