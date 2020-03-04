Власти Южной Кореи выделят $9,91 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса

Правительство Южной Кореи выделит 11,7 трлн вон ($9,91 млрд) на борьбу с эпидемией коронавируса, поддержку юрлиц и физлиц с целью минимизировать последствия заболеваний для экономики и сохранить рост ВВП, сообщает Минэкономики Южной Кореи.

В том числе 2,3 трлн вон направят на закупку медицинского оборудования, больничных коек и обеспечение дополнительных возможностей по лечению пациентов. Предложенные меры должен утвердить парламент страны, пакет предложений от правительства поступит депутатам 5 марта.

К 4 марта в Южной Корее отмечено 5328 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 516. Умерли 33 пациента, в основном пожилые люди. Распространение инфекции с стране продолжается, Южная Корея занимает второе место после Китая по количеству заражений.

Эпидемия коронавируса в Китае прервала работу многих предприятий и нарушила цепочки поставок, что сказалось на ряде южнокорейских компаний, которые вынуждены остановить работу. Потребительские расходы в Южной Корее резко сократились.

Власти Южной Кореи в феврале выделили госфондам 20 трлн вон для предоставления дешевых кредитов бизнесу. ВВП Южной Кореи вырос в 2019 г. всего на 2%, это минимальный показатель за последние десять лет.