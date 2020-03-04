  • USD
    66.4437
  • EUR
    73.9385
  • IMOEX
    2792.1
  • RTSI
    1331.37
  • DJA
    8520.3
  • NASDAQ
    8684.09
  • BRENT
    52.05
  • ГАЗПРОМ
    199.94
  • Газпрнефть
    403.65
  • Роснефть
    403.5
  • АЛРОСА
    70.51
  • Сбербанк
    233.31
4 марта 202010:54

Вместо рукопожатия: 10 стран, предложивших новый способ приветствия из-за коронавируса

Global Look Press/Keystone Press Agency

Отказаться от рукопожатий и других физических контактов при приветствии, не целовать никого при встрече и избегать объятий. Все эти меры должны помочь избежать возможного заражения коронавирусом. По всему миру люди меняют свои привычки из-за страха перед эпидемией.

Ниже мы расскажем о том, как изменились приветствия в некоторых странах.

Китай

В Пекине с началом распространения вируса появились билборды, предупреждающие жителей о том, что не стоит при встрече пожимать друг другу руки. По громкоговорителям рекомендуют в знак приветствия демонстрировать традиционный жест (кулак в ладони) в качестве приветствия.

Франция

Газеты во Франции наполнены советами относительно того, чем заменить традиционное рукопожатие при встрече, которое является жестом вежливости в стране в рабочей обстановке, и поцелуи в щеку в неформальной обстановке.

Эксперты подчеркивают, что рукопожатие – это относительно новое явление в мировой культуре, которое появилось в Средние века. По мнению экспертов, простого устного приветствия и визуального контакта будет вполне достаточно.

Австралия

Бред Хаззард, министр здравоохранение Нью Саус Уэлса советует отказаться от рукопожатия и вместо этого похлопывать друг друга по спине.

Он также советует быть осторожными при традиционных поцелуях в качестве приветствия.

Бразилия

Министерство здравоохранения страны предупреждает жителей, чтобы они ни с кем не делились металлическими палочкам, которыми жители пользуются, когда пьют традиционный напиток мате. Кроме того, власти советуют полностью избегать поцелуев при встрече.

Германия

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отклонил намерение канцлера Ангелы Меркель пожать ему руку, улыбаясь и не протягивая в ответ руки. Они оба засмеялись и Меркель отвела руку, прежде чем сесть.

Испания

Эпидемия коронавируса может нарушить одну из самых любимых традиций испанских католиков – целование статуй Девы Марии в течение пасхальной недели.

До этого момента остался месяц, однако ритуал могут запретить. Представитель министерства здравоохранения Фернандо Симон заявил, что это одна из мер, которую в настоящий момент рассматривают на самом высоком уровне.

В течение недели верующие выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать руки или ноги статуй Девы Марии, так как они просят ее о защите.

Румыния

Традиционный праздник Мэрцишор – праздник встречи весны в Румынии, который знаменует собой начало весны. Во время этого праздника люди дарят друг другу цветы и подарки – как правило, мужчины дарят женщинам.

Однако власти страны предупреждают жителей, чтобы они дарили цветы и подарки без сопутствующего традиционного поцелуя.

Польша

Польша – одна из стран, где больше всего распространен католицизм в Европе, верующим разрешено совершать «духовное причастие» вместо того, чтобы есть хлеб.

Также верующих просят не опускать руки в святую воду, когда они входят и выходят из церкви, а вместо этого креститься.

Иран

В Иране 66 человек умерли из-за коронавируса. В стране получило распространение видео, в котором двое друзей встречаются, приветствуют друг друга, держа руки в кармане, с масками на лице. А вместо приветствия они касаются друг друга стопами ног.

Аналогичное видео появилось в Ливане, где два известных человека – певец и актер – приветствуют друг друга касанием стоп.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты, а также Катар советуют своим жителям отказаться от традиционного приветствия «нос к носу». Власти ОАЭ также предупреждают граждан не пожимать друг другу руки и не целовать никого при встрече. Власти отмечают, что приветствовать друг друга можно, просто помахав рукой.

Сейчас

11:04

Абхазия просит возбудить дело об отравлении кандидата в президенты

09:59

Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

09:55

Пациент с симптомами коронавируса сбежал из подмосковной больницы

09:29

Огонь охватил 500 квадратных метров рынка в Сочи

08:25

Жертвами торнадо в США стали 25 человек

07:57

Продажу алкоголя в жилых домах урегулируют законодательно

04:10

Праймериз демократов в США: первые данные

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

54 минуты назад
Пациент с симптомами коронавируса сбежал из подмосковной больницы

Пациент с симптомами коронавируса сбежал из подмосковной больницы

51 минута назад
Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек

Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек

2 часа назад
Берни Сандерс победил конкурентов-демократов в Калифорнии

Берни Сандерс победил конкурентов-демократов в Калифорнии

1 час назад
Адвокат Зайцевой: я не утверждал, что МОК признал подписи Родченкова поддельными

Адвокат Зайцевой: я не утверждал, что МОК признал подписи Родченкова поддельными

56 минут назад
Что известно о кандидате в премьеры Украины: мнение политолога

Что известно о кандидате в премьеры Украины: мнение политолога

1 час назад
Где отдохнуть в марте: топ-5 популярных городов России

Где отдохнуть в марте: топ-5 популярных городов России

3 часа назад
Взрыва не было. Дом в Самаре обрушился от ветхости

Взрыва не было. Дом в Самаре обрушился от ветхости

1 час назад
Ситуация в сирийском Идлибе: оценка Минобороны РФ

Ситуация в сирийском Идлибе: оценка Минобороны РФ

3 часа назад
Продажу алкоголя в жилых домах урегулируют законодательно

Продажу алкоголя в жилых домах урегулируют законодательно

3 часа назад
В Болгарии прошли торжества по случаю освобождения страны русскими солдатами

В Болгарии прошли торжества по случаю освобождения страны русскими солдатами

5 часов назад
Коронавирус боится тепла: доктор Мясников объяснил, почему не надо паниковать

Коронавирус боится тепла: доктор Мясников объяснил, почему не надо паниковать

10 часов назад
"Невеста комдива": весенняя премьера с Максимом Авериным

"Невеста комдива": весенняя премьера с Максимом Авериным

2 часа назад
17
"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

15 часов назад
Юрий Стоянов: мне говорили - "тебе не надо идти в артисты"

Юрий Стоянов: мне говорили - "тебе не надо идти в артисты"

19 часов назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Спасенного из приморского "концлагеря для собак" спаниеля сняли на видео

Спасенного из приморского "концлагеря для собак" спаниеля сняли на видео

16 минут назад
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

39 минут назад
Вести.net: "Яндекс" запустил соцсеть "Аура"

Вести.net: "Яндекс" запустил соцсеть "Аура"

57 минут назад
Что внутри "Острова Мечты"

Что внутри "Острова Мечты"

1 час назад
В WhatsApp появился "ночной режим". Как он включается?

В WhatsApp появился "ночной режим". Как он включается?

1 час назад
Противовирусный арсенал: как изготовить дезинфицирующее средство самостоятельно

Противовирусный арсенал: как изготовить дезинфицирующее средство самостоятельно

2 часа назад
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

2 часа назад
Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы

Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы

3 часа назад
Турция преувеличила данные о "миллионных беженцах" из-за действий армии САР

Турция преувеличила данные о "миллионных беженцах" из-за действий армии САР

4 часа назад
Коронавирус перестраивает инвестиционную индустрию Китая

Коронавирус перестраивает инвестиционную индустрию Китая

4 часа назад
6 профессий, которым больше всего угрожает коронавирус

6 профессий, которым больше всего угрожает коронавирус

4 часа назад
МВФ и Всемирный банк переходят на онлайн-формат общения

МВФ и Всемирный банк переходят на онлайн-формат общения

4 часа назад
В Китае замедлились темпы распространения коронавируса

В Китае замедлились темпы распространения коронавируса

5 часов назад
Ассистентский покер Малкина помог "Питтсбургу" победить "Оттаву". Видео

Ассистентский покер Малкина помог "Питтсбургу" победить "Оттаву". Видео

5 часов назад
Российские потребители переходят на закупку товаров повседневного спроса онлайн

Российские потребители переходят на закупку товаров повседневного спроса онлайн

5 часов назад
Снегопад накрыл Приморье: отменены автобусные рейсы и некоторые авиарейсы

Снегопад накрыл Приморье: отменены автобусные рейсы и некоторые авиарейсы

7 часов назад
Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

7 часов назад
Сборная России начнет Лигу наций УЕФА 3 сентября матчем с Сербией

Сборная России начнет Лигу наций УЕФА 3 сентября матчем с Сербией

8 часов назад
Российские спортсмены заразились коронавирусом от итальянцев

Российские спортсмены заразились коронавирусом от итальянцев

9 часов назад
Украинский "Дом": на Донбасс и Луганск будет вещать новый телеканал

Украинский "Дом": на Донбасс и Луганск будет вещать новый телеканал

10 часов назад
Необычная соцсеть "Яндекса" открыла свободную регистрацию

Необычная соцсеть "Яндекса" открыла свободную регистрацию

13 часов назад
СМИ: премьер Украины Гончарук написал заявление об отставке

СМИ: премьер Украины Гончарук написал заявление об отставке

13 часов назад
Забыла выключить лампу: борьба с вирусами вызвала ожоги глаз у первоклассников

Забыла выключить лампу: борьба с вирусами вызвала ожоги глаз у первоклассников

13 часов назад
Новые подробности дела бизнесмена Тинькова, на экстрадиции которого настаивают Штаты

Новые подробности дела бизнесмена Тинькова, на экстрадиции которого настаивают Штаты

13 часов назад
Россия сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Россия сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

14 часов назад
Суперсовременная больница в Коммунарке приняла первых пациентов из "подозрительных" стран

Суперсовременная больница в Коммунарке приняла первых пациентов из "подозрительных" стран

15 часов назад
Все ради хайпа? Бросившая мужа ради пасынка многодетная мать оказалась бездетной

Все ради хайпа? Бросившая мужа ради пасынка многодетная мать оказалась бездетной

15 часов назад
WhatsApp все-таки сделает архивирование переписки безопасным

WhatsApp все-таки сделает архивирование переписки безопасным

16 часов назад
Женщины 8 марта поедут в общественном транспорте Москвы и Подмосковья бесплатно

Женщины 8 марта поедут в общественном транспорте Москвы и Подмосковья бесплатно

17 часов назад
Ларисе Малеванной врачи давали 2-3 месяца жизни, но она победила рак

Ларисе Малеванной врачи давали 2-3 месяца жизни, но она победила рак

19 часов назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

02.03.2020 17:25
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

02.03.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку