Возможности центробанков для спасения экономики от COVID-19 ограничены

Центральные банки ряда стран снизили процентные ставки для поддержки своих экономик на фоне вспышки коронавируса COVID-19, и ожидаются аналогичные шаги со стороны других регуляторов, сообщает CNBC.

Однако инвесторы и экономисты говорят, что денежно-кредитная политика не способна спасти мировую экономику, особенно когда некоторые крупные центральные банки, такие как Европейский центральный банк и Банк Японии, уже снизили процентные ставки на отрицательную территорию.

"Мы вступаем в этот кризис с гораздо меньшими возможностями [для реагирования] по всему миру. Это не только Европа или Япония, даже в Китае гораздо меньше возможностей, чем в прошлый раз, когда им пришлось запустить пакет стимулов", — сказал CNBC Алекс Вольф, руководитель инвестиционной стратегии J.P. Morgan Private Bank в Азии.

Во вторник ФРС США объявила об экстренном снижении ставки на 50 базисных пунктов до 1-1,25% в ответ на растущую угрозу от вспышки вируса.

Ранее процентные ставки снизили центральные банки Австралии и Малайзии.

Аналитики ожидают, что другие центробанки также будут смягчать денежно-кредитную политику. Между тем, ставки во всем мире, как правило, оставались низкими — иногда даже отрицательными — с тех пор, как они были снижены после мирового финансового кризиса. Это означает, что возможности для стимулирования экономической активности за счет снижения ставок ограничены.

Реакция правительств США и других стран будет особенно важна для поддержки экономики, если вспышка коронавируса станет пандемией, считает старший экономист Moody's Analytics Марк Занди.

По оценкам Moody’s Analytics, вероятность того, что вспышка вируса перерастет в пандемию, составляет 40%.

"Если это превратится в пандемию... довольно трудно представить себе, что экономика США избежит полномасштабной экономической рецессии, а это означает, что вся мировая экономика будет в рецессии", — сказал Занди CNBC.