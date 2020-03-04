Путин: обещание, что кризис-1998 не повторится, было большим риском

В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" президент отметил, что экономическая ситуация в России не идеальна, но стабильность создает базу для развития.

Глава государства назвал рискованным свое обещание 2008 года, что кризис 1998-го не повторится. По словам Путина, тогда мировой финансовый кризис негативно повлиял на планы развития России, но властям все-таки удалось не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений россиян.

"Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне", — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости, так как этого нельзя сделать "по щелчку".