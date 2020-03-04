Новый "МиГ" получит защиту от критических перегрузок

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" запатентовала автоматическую систему ограничения критических перегрузок. Ее уже устанавливают на многоцелевые истребители МиГ-29М2 и МиГ-35, сообщает пресс-служба РСК.

Создатели уточняют, что новая система существенно облегчит работу пилотов. Вся необходимая информация будет выводиться на забрало шлема и летчику не нужно отвлекаться на приборную панель.

Система работает не постоянно, добавляют в корпорации, она допускает намеренное превышение критической перегрузки на 1 или 2G или, например, ее вообще можно отключить.

Ранее РСК "МиГ" сообщила, что разработала систему автоматической посадки для боевых самолетов в плохую погоду. Она поможет пилоту выйти на глиссаду и начнет снижать истребитель до тех пор, пока летчик сам не увидит взлетно-посадочную полосу.