Браконьеры жестоко избили поймавшего их егеря в Челябинской области

В Чебаркульском лесничестве браконьеры избили егеря, заставшего их с убитой косулей, а затем скрылись, оставшись неузнанными.

Инцидент произошел, по информации издания "Комсомольская правда-Челябинск", еще 28 февраля, и с тех пор избитый лесник лежит в больнице.

Пострадавший пообщался с корреспондентами издания и рассказал, что застал вместе со своим молодым напарником браконьеров с поличным — мужчины на снегоходе как раз пытались забрать убитое животное.

Появление лесников не особенно смутило нарушителей, и когда их пытались задержать, браконьеры оказали сопротивление, не испугавшись предупредительного выстрела в землю.

"А потом они меня избили, — рассказал изданию егерь Андрей Шурупов. — Повалили на снег, били до сотрясения. Зубы передние сломаны. Я сознание потерял, потом очнулся, мы с напарником на нашем снегоходе поехали в районную больницу."

Браконьеры уехали, бросив труп косули. Андрей с сотрясением мозга по-прежнему лежит в больнице, восстанавливая свое здоровье.

В полиции Чебаркульского района возбудили уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по статье "Незаконная охота".