На Ямале годовалый ребенок получил химический ожог, выпив средство от бородавок

В городскую больницу Ноябрьск доставили годовалого ребенка с химическим ожогом носа и рта. Как рассказали ГТРК "Ямал" медики, малыш остался без наблюдения взрослых всего несколько минут, но в течение этого времени успел сделать несколько глотков из емкости, которой находился препарат для выведения бородавок.

По предварительной информации, врачи оценили состояние ребенка как средней степени тяжести. Об этом сообщает "Ноябрьск 24" со ссылкой на городскую станцию скорой помощи.