Подозреваемый во взятках воронежский ректор сложил с себя все полномочия. Сергей Колодяжный заявил об этом сегодня в суде, передает ГТРК "Воронеж". Как прокомментировал экс-ректор, официальный приказ появится в пятницу, 6 марта. СК и прокуратура информацией пока не владеют.

Как уже сообщали "Вести", экс-ректор и его заместитель Сергей Сафонов были задержаны 2 марта. Кроме них, в совершении коррупционных действий и мошенничестве подозреваются проректор по учебной работе Александр Колосов и проректор по контрольно-аналитической работе Лариса Перевозчикова. Все четверо сегодня были отпущены из изолятора временного содержания после дачи показаний.

Трёх проректоров ВГТУ подозревают в пособничестве в получении взяток. По информации "Вести Воронеж", именно они помогали Сергею Колодяжному собирать деньги с подчинённых. Предположительно, проректоры, получив от ректора "задания" на некую сумму, начисляли подчиненным денежные премии от 50 до 100 тысяч. Затем все полученные суммы сотрудники отдавали ректору. Вероятно, тот ни с кем из коллег не делился.

Как считает следствие, коррупционная схема исправно работала с января 2015 года по январь 2020 года. Кроме того, стало известно, что за это же время ректором было получено два миллиона рублей от одного из сотрудников вуза. Тот тоже получал их в качестве ежемесячной премии и отдавал начальнику.