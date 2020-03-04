Урожай ржи в России оказался в 2019 году минимальным с 1965 года

Урожай ржи в России оказался в 2019 г. минимальным с 1965 г. из-за сокращения посевных площадей до рекордно низкого уровня — 850 тыс. га, сообщает Центр агроаналитики, подведомственный Минсельхозу.

В 2019 г. в России собрали 1,428 млн тонн ржи, что на 488 тыс. тонн (на 25,4%) меньше, чем в 2018 г.

По данным "ПроЗерно", средняя цена на продовольственную рожь в европейской части России выросла с 21 по 28 февраля на 295 руб. до 15015 руб. за тонну (EXW, с НДС 10%).

В центральных регионах страны средняя цена выросла на 625 руб., в Черноземье — на 250 руб., в Сибири на 835 руб. за тонну. В остальных регионах цены не изменились.

Между тем урожай гречихи в России оказался в прошлом году минимальным за последние пять лет, что вызвано сокращением посевных площадей и снижением урожайности в некоторых регионах. В 2019 г. в стране собрали 786 тыс. тонн гречихи, что на 146 тыс. тонн (на 15,7%) меньше, чем в 2018 г.

Минсельхоз намерен устранить дисбаланс и увеличить площади под рожью в 2020 г. на 200 тыс. га, под гречихой — на 52 тыс. га.

В 2019 г. в России собрали 121,2 млн тонн зерновых в чистом весе.