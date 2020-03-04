В Челябинске состоится международный фестиваль граффити "Культурный код"

Челябинск стал победителем голосования на право проведения международного фестиваля граффити "Культурный код". В ходе онлайн-опроса южноуральская столица заняла первое место, обогнав в том числе Ставрополье и Татарстан, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Борьба за право принять масштабный фестиваль шла до последнего момента. В итоге Челябинск на несколько десятых процента обошел Казань. Напомним, в прошлом месяце глава города Наталья Котова отметила, что подобное мероприятие для мегаполиса будет полезным, так как после как художники уедут, на фасадах домов останется множество красивых рисунков.

В предстоящем фестивале будут участвовать более 40 художников со всего мира. Они создадут около сотни граффити. Мероприятие состоится в период с 15 апреля по 30 октября сразу в нескольких российских регионах.