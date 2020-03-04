Судья Лапочкин назначен на матч чемпионата РПЛ "Спартак" – "Краснодар"

Российский футбольный союз назначил судей на матчи 21-го тура чемпионата России по футболу. Встречу столичного "Спартака" и "Краснодара", которая состоится 9 марта в Москве, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

Его ассистентами станут Алексей Лунев и Андрей Веретешкин. Главным судьей матча "Ростов" – ЦСКА назначен Владислав Безбородов, сообщает пресс-служба РФС.

Павел Кукуян рассудит "Оренбург" – "Арсенал". Василий Казарцев будет работать на игре "Динамо" – "Тамбов". Владимир Москалев обслужит встречу "Рубин" – "Крылья Советов", а Михаил Вилков – "Сочи" – "Урал".

Николай Левников назначен на матч "Локомотива" с "Ахматом". Алексей Сухой отсудит встречу "Зенит" – "Уфа". Напомним, что с 20-го тура чемпионата России по футболу на всех играх используется система VAR.