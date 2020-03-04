Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

Апелляционный суд Каира своим решением сделал невозможным выплаты компенсаций семьям россиян, погибших при взрыве самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года.

Тогда самолет, взлетев из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, был взорван на пути в Россию — 31 октября 2015 года через 23 минуты после взлета. Погибло 224 человека.

Суд считает, что личности погибших до сих пор не установлены, сообщил "КоммерсантЪ". Суд отклонил претензии к правительству Египта, поскольку египетские власти считают причиной взрыва на борту самолета была авария, а не взрывное устройство, но в СК и ФСБ России уже заговорили о проверке конкретных террористов.

В апелляционный суд столицы Египта поступило сразу несколько апелляционных жалоб на решение суда Северного Каира, отклонившего претензии россиян. 30 семей погибших россиян требовали через суд компенсации по $3 млн за каждого погибшего от авиакомпании "Когалымавиа" и страховой компании "Ингосстрах".

Другие иски были поданы к чиновникам правительства Египта, которые из-за халатности или оплошности не обеспечили безопасность в аэропорту, что позволило террористам пронести бомбу в самолет "Когалымавиа".

