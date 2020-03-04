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Коронавирус 28 минут назад

4 марта 202012:15

Главврач домодедовской больницы опроверг побег пациента с коронавирусом

Все пациенты на месте, никто не сбегал, заверил главврач Домодедовской центральной горбольницы Андрей Осипов. Ранее в СМИ появилась информация о побеге из карантина 31-летнего мужчины, вернувшегося из Италии с симптомами респираторных заболеваний.

Вернувшийся из Милана Владимир Вороницын из больницы не сбегал, сообщает РИА Новости. У тех пациентов, что доставляются с признаками респираторных инфекций из московских аэропортов, проводится забор биоматериала для исследования.

Андрей Осипов подчеркнул, что ни одного подтверждения на коронавирус COVID-19 в больнице нет. Все проходят лечение от вирусной инфекции, пояснил главврач домодедовской горбольницы.

Также всех пациентов с ОРВИ, прилетевших из "подозрительных" стран, отправят в новую больницу в Коммунарке. Здесь есть все необходимые условия для карантина и лечения.

Всемирная организация здравоохранения за сутки зарегистрировала за сутки 1922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, при этом 1792 из них приходится на Китай.

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