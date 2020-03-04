Электронное обжалование штрафов становится все ближе

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий российским водителям обжаловать штрафы онлайн, то есть не выходя из дома. Однако в процедуру уже заложены некоторые ограничения, а эксперты сомневаются в ее работоспособности.

Поправки в КоАП в форме законопроекта были внесены еще осенью прошлого года, а 3 марта приняты в первом чтении. Предполагается, что при помощи сервиса госуслуг можно будет отправить заявление в ГИБДД, суд или другой компетентный орган. Сейчас чтобы пожаловаться в ГИБДД, необходим личный визит или отправка документов по почте.

Однако обжаловать таким образом можно будет только те штрафы, что вынесены автоматически - при помощи камер фотовидеофиксации. Зато со временем онлайн-сервис позволит общаться не только с ГИБДД или судами первой инстанции, но и с другими судами, а также обжаловать штрафы, вынесенные региональными властями - например, за неправильную парковку. Электронным путем заявитель получит и ответ на свое обращение.

Как уточняет "Коммерсант", в Госдуме отметили, что функционирование такого сервиса может забуксовать по причине заинтересованности частных компаний в максимальном количестве штрафов: операторами комплексов автоматической фиксации выступают концессионеры, получающие отчисления от штрафных сумм.

Нейтрализовать частников предлагается в том числе и радикальными методами - например, перенаправив все поступления с камер в муниципальные бюджеты. Сроки, когда онлайн-обжалование начнет функционировать, не уточняются, но вероятнее всего, это случится не ранее момента, когда вступит в действие новый КоАП, то есть 1 января следующего года.