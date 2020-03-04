Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

В Кремле надеются, что на переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет найден выход из идлибского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, основная цель встречи – выйти на единое понимание причин кризиса, пагубности последствий и "к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения".

При этом, как сообщает ТАСС, он не сказал уточнять, о каком именно наборе мер может идти речь, и призвал дождаться завтрашнего дня.



Встреча российского и турецкого лидеров пройдет в Москве 5 марта. Ранее Песков заявлял, что Москва по-прежнему выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает ее в борьбе с террористами.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда Турция начала операцию в Сирии под названием "Весенний щит".