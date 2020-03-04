В Москве начали ловить цветочных спекулянтов

В преддверии 8 Марта в Москве начались рейды против несанкционированной торговли цветами, передает РИА Новости.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, проверки, в которых участвуют 400 человек, продлятся до 10 марта. Их цель — пресечь незаконную торговлю цветами​​​. По словам Немерюка, также для этого используются городские камеры видеонаблюдения.

Сообщить о нарушении могут и сами граждане, позвонив на горячую линию департамента.

Он отметил, что чаще всего незаконная торговля происходит в переходах, а также рядом со станциями метро. Как правило, на стихийных развалах продаются контрабандные цветы, не прошедшие фитосанитарный контроль.

Немерюк напомнил, что покупки на незаконных развалах могут обернуться причиной кожных и острых респираторных заболеваний. При этом цены на цветы там обычно завышены, продавцы уклоняются от уплаты налогов, что создает недобросовестную конкуренцию.