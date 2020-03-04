В Черноземье придет волна рекордного тепла

Сегодня в Воронежскую область придет волна рекордного тепла. Такая погода продержится в Черноземье как минимум несколько дней. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на специалистов Gismeteo. По предварительным данным, столбики термометров в дневное время должны подняться до отметки 14-17 градусов. Влажность при этом снизится, из-за чего будет достаточно пыльно. А снежный покров почти исчезнет.



Такое резкое весеннее потепление связано с тем, что область оказалась на стыке двух погодных систем: высокого давления над Приволжьем и Казахстаном и обширной барической депрессии над Европой. Возможно, что погода установит новый температурный рекорд. Волну тепла будет сопровождать сильный юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с.



Самый теплый день на рабочей неделе ожидается 5 марта. Столбики термометра покажут +15. Как предполагают синоптики, в этом году март не будет слишком влажным. Уровень осадков будет примерно на 10 процентов ниже нормы. Но зимней погоды жителям региона точно ожидать не стоит.