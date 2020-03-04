Штаты могут вывести оружие в космос, утверждает российский МИД

В ближайшее время Соединенные Штаты могут вывести на орбиту элементы своих вооружений. Это очень опасный сценарий, и Россия будет делать все, чтобы его предотвратить, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Появление в космосе боевых комплексов США или их союзников по НАТО несет реальную угрозу для России, пишет агентство ТАСС. Гонка вооружений в безвоздушном пространстве становится реальностью, добавил Ермаков.

Напомним, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о создании в стране Космических войск. Чуть раньше Штаты опубликовали стратегию развития ПРО, которая предполагает защиту страны от новых крылатых и гиперзвуковых ракет, разработанных в России и Китае. Также Пентагон планирует усилить спутниковую группировку: в нее войдут как космические аппараты-разведчики, так и перехватчики.

Все это указывает на желание США доминировать в космосе, заявил тогда российский МИД.