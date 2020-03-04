Водохранилища в России могут обмелеть из-за недостатка снега прошлой зимой

Наполняемость водохранилищ в России может оказаться недостаточной из-за теплой зимы, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Может, конечно, быть определенный дефицит наполняемости водохранилищ. Речь о Верхневолжском каскаде, бассейнах Оки, водохранилищах вокруг Московского региона", — отметил Варакин в интервью ТАСС.

Резко упала наполняемость водохранилищ в Крыму, однако на полуострове прошли дожди. Кроме того, в середине марта в Крым может прийти циклон с Балкан.

Синоптики не ожидают других серьезных последствий от теплой зимы.

В частности, зимовка озимых прошла хорошо. "По всем показателям, в частности, речь о болезнях и потерях, прошла на качественном уровне. Лучше даже, чем в прошлую зиму и даже за последнее пятилетие", — пояснил Варакин.