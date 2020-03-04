4 марта 202013:03

Из розы, мяты и не только: крымские учёные создали натуральный низкокалорийный мармелад

Учёные Крымского федерального университета разработали технологию производства желейного мармелада со сниженной калорийностью. Для его приготовления используют только натуральные ингредиенты, подчеркнули создатели новинки.

Основой продукта является не фруктовое пюре, как в традиционном мармеладе, а гидролаты эфиромасличных растений. Поясним, что гидролат — это душистая вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного сырья.

В данном случае для получения гидролатов специалисты используют зелёные части, корневища и семенную массу пряно-ароматических растений. Сухое сырьё помещают в колбу, заливают водой и подключают обратный холодильник. В течение первых 15-20 минут отгоняется водная фракция, которая и является гидролатом — ароматной водой. В ней содержится много эфирных масел, а также довольно высока концентрация биологически активных веществ, которые частично выполняют функцию консервантов и могут заменить искусственно получаемые фенольные соединения.

Кроме того, гидролаты содержат ценные химические соединения, придающие продукту вкус и аромат.

"Использование гидролатов эфиромасличных растений даёт возможность создать новый ассортимент желейно-мармеладных изделий с натуральными ароматическими веществами, сниженной калорийностью и оригинальными органолептическими свойствами. Кроме того, наша технология позволяет заменить сахар подсластителями для создания изделий диетического назначения", — рассказала доцент кафедры технологии и оборудования производства и переработки продукции животноводства Академии биоресурсов и природопользования Татьяна Калиновская.

Для сравнения она отметила, что мармелад, приготовленный по традиционной технологии, имеет калорийность 320 килокалорий на 100 граммов, а новый продукт — 230 килокалорий.

Наивысший балл за вкусовые качества получил мармелад на основе гидролатов розы и мяты.
Фото пресс-службы Крымского федерального университета.

Исследователи готовят мармелад с использованием разных эфирных масел и гидролатов, например, мяты, розы, лаванды, чабреца, шалфея. Помимо основного ингредиента в состав также входят сахар, патока крахмальная и агар.

"Все компоненты являются натуральными, никаких добавок мы не применяем. Все образцы мармелада получили высокие оценки органолептических показателей от потребителей. Большинство охарактеризовали вкус продукта как ярко выраженный, характерный для каждого наименования. Наивысший балл за вкусовые качества получил мармелад на основе гидролатов розы и мяты", — добавила Татьяна Калиновская.

Также важно отметить, что себестоимость новинки ниже, чем традиционных аналогов, поскольку при приготовлении не используется фруктовое пюре.

На новую технологию приготовления мармелада вуз уже получил патент.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о мороженом, которое тает намного медленнее обычного, светится в темноте и помогает нарастить мышечную массу.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

12:38

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

12:01

Главврач домодедовской больницы опроверг побег пациента с коронавирусом

11:04

Абхазия просит возбудить дело об отравлении кандидата в президенты

09:59

Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

09:55

Пациент с симптомами коронавируса сбежал из подмосковной больницы

09:29

Огонь охватил 500 квадратных метров рынка в Сочи

08:25

Жертвами торнадо в США стали 25 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

38 минут назад
Штаты могут вывести оружие в космос, утверждает российский МИД

Штаты могут вывести оружие в космос, утверждает российский МИД

11 минут назад
Блогер-вдова Диденко написала, что муж сделал ей подарок датой своей смерти

Блогер-вдова Диденко написала, что муж сделал ей подарок датой своей смерти

43 минуты назад
Абхазия просит Россию возбудить дело об отравлении кандидата в президенты

Абхазия просит Россию возбудить дело об отравлении кандидата в президенты

2 часа назад
Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

1 час назад
В Подмосковье детсадовцы отравились крысиным ядом

В Подмосковье детсадовцы отравились крысиным ядом

14 минут назад
"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

1 час назад
От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

2 часа назад
Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

3 часа назад
Адвокат Зайцевой: я не утверждал, что МОК признал подписи Родченкова поддельными

Адвокат Зайцевой: я не утверждал, что МОК признал подписи Родченкова поддельными

3 часа назад
Берни Сандерс победил конкурентов-демократов в Калифорнии

Берни Сандерс победил конкурентов-демократов в Калифорнии

4 часа назад
Коронавирус боится тепла: доктор Мясников объяснил, почему не надо паниковать

Коронавирус боится тепла: доктор Мясников объяснил, почему не надо паниковать

12 часов назад
"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

03.03.2020 11:20
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
В Москве начали ловить цветочных спекулянтов

В Москве начали ловить цветочных спекулянтов

32 минуты назад
Главврач домодедовской больницы опроверг побег пациента с коронавирусом

Главврач домодедовской больницы опроверг побег пациента с коронавирусом

1 час назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

1 час назад
"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

1 час назад
МИД: гиперзвуковая ракета "Циркон" не нарушает международных соглашений

МИД: гиперзвуковая ракета "Циркон" не нарушает международных соглашений

1 час назад
Мигрант пырнул ножом охранника ТЦ во время драки в Марьине

Мигрант пырнул ножом охранника ТЦ во время драки в Марьине

2 часа назад
Путин: обещание, что кризис-1998 не повторится, было большим риском

Путин: обещание, что кризис-1998 не повторится, было большим риском

2 часа назад
Россиянам раскрыли предпраздничные уловки продавцов электроники

Россиянам раскрыли предпраздничные уловки продавцов электроники

2 часа назад
Вместо рукопожатия: 10 стран, предложивших новый способ приветствия из-за коронавируса

Вместо рукопожатия: 10 стран, предложивших новый способ приветствия из-за коронавируса

2 часа назад
Спасенного из приморского "концлагеря для собак" спаниеля сняли на видео

Спасенного из приморского "концлагеря для собак" спаниеля сняли на видео

2 часа назад
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

3 часа назад
Вести.net: "Яндекс" запустил соцсеть "Аура"

Вести.net: "Яндекс" запустил соцсеть "Аура"

3 часа назад
Что внутри "Острова Мечты"

Что внутри "Острова Мечты"

3 часа назад
В WhatsApp появился "ночной режим". Как он включается?

В WhatsApp появился "ночной режим". Как он включается?

4 часа назад
Взрыва не было. Дом в Самаре обрушился от ветхости

Взрыва не было. Дом в Самаре обрушился от ветхости

4 часа назад
Что известно о кандидате в премьеры Украины: мнение политолога

Что известно о кандидате в премьеры Украины: мнение политолога

4 часа назад
Противовирусный арсенал: как изготовить дезинфицирующее средство самостоятельно

Противовирусный арсенал: как изготовить дезинфицирующее средство самостоятельно

4 часа назад
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

5 часов назад
Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек

Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек

5 часов назад
Продажу алкоголя в жилых домах урегулируют законодательно

Продажу алкоголя в жилых домах урегулируют законодательно

5 часов назад
Ситуация в сирийском Идлибе: оценка Минобороны РФ

Ситуация в сирийском Идлибе: оценка Минобороны РФ

5 часов назад
Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы

Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы

6 часов назад
Где отдохнуть в марте: топ-5 популярных городов России

Где отдохнуть в марте: топ-5 популярных городов России

6 часов назад
Турция преувеличила данные о "миллионных беженцах" из-за действий армии САР

Турция преувеличила данные о "миллионных беженцах" из-за действий армии САР

6 часов назад
Коронавирус перестраивает инвестиционную индустрию Китая

Коронавирус перестраивает инвестиционную индустрию Китая

6 часов назад
6 профессий, которым больше всего угрожает коронавирус

6 профессий, которым больше всего угрожает коронавирус

7 часов назад
МВФ и Всемирный банк переходят на онлайн-формат общения

МВФ и Всемирный банк переходят на онлайн-формат общения

7 часов назад
В Китае замедлились темпы распространения коронавируса

В Китае замедлились темпы распространения коронавируса

7 часов назад
В Болгарии прошли торжества по случаю освобождения страны русскими солдатами

В Болгарии прошли торжества по случаю освобождения страны русскими солдатами

7 часов назад
Ассистентский покер Малкина помог "Питтсбургу" победить "Оттаву". Видео

Ассистентский покер Малкина помог "Питтсбургу" победить "Оттаву". Видео

7 часов назад
Российские потребители переходят на закупку товаров повседневного спроса онлайн

Российские потребители переходят на закупку товаров повседневного спроса онлайн

8 часов назад
Сборная России начнет Лигу наций УЕФА 3 сентября матчем с Сербией

Сборная России начнет Лигу наций УЕФА 3 сентября матчем с Сербией

11 часов назад
"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

18 часов назад
Юрий Стоянов: мне говорили - "тебе не надо идти в артисты"

Юрий Стоянов: мне говорили - "тебе не надо идти в артисты"

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку