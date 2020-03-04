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4 марта 202013:55

Продажи автомобилей в Китае в феврале рухнули на 80%

EPA

Продажи автомобилей в Китае в феврале продемонстрировали рекордный обвал, поскольку вспышка коронавируса сдерживала покупателей, что только усилило давление на автопроизводителей, которые уже почувствовали серьезные проблемы перед началом эпидемии, передает Reuters.

Продажи автомобилей упали на 80% в феврале согласно предварительным данным Китайской ассоциации легковых автомобилей. По данным PCA, среднесуточные продажи улучшились к концу месяца по сравнению с первыми тремя неделями февраля.

Вспышка парализовала индустрию в Китае в момент, когда компании планировали предпринять шаги по борьбе с двухлетним спадом. Теперь мало кто берется прогнозировать сроки восстановления в отрасли.

За последние десятилетия автопроизводители вложили миллиарды долларов в крупнейший автомобильный рынок мира, сделав ставку на потенциал роста в КНР.

Все автопроизводители, включая лидера рынка Volkswagen и производителя электромобилей Tesla до небольших местных компаний, почувствовали обвал, поскольку распространяющаяся вспышка вируса, получившего название Covid-19, негативно сказалась на спросе и на производстве. В PCA сообщили, что оптовые продажи автопроизводителей и дилеров в феврале сократились на 86%.

Миллионы компаний в Китае находятся в опасности, так как потребители стараются как можно реже выходить из дома. В феврале активность в производственном секторе страны резко сократилась, а официальный показатель упал до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Хотя центральное правительство КНР подчеркивает важность автомобильной промышленности, оно еще не обнародовало новые меры поддержки. Местные органы власти, которые всеми силами стремятся достичь годовых экономических целей, начали разрабатывать собственные планы стимулирования для увеличения спроса.

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