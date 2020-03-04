Кубок России. "Спартак" и ЦСКА сразятся за выход в полуфинал

В Москве 4 марта состоится центральная игра 1/4 финала Кубка России по футболу между столичными "Спартаком" и ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе в Тушине и начнется в 19:30 по московскому времени. Как заявил владелец красно-белых Леонид Федун, все билеты на матч уже проданы.

"Ждем 45 тысяч болельщиков, а может и 46. Все билеты проданы. Надеюсь, будет великолепная игра", – цитирует Федуна "Известия".

"В какой форме команды подходят к дерби, совершенно не имеет значения. ЦСКА и "Спартак" – это особая история. Будет матч двух равных соперников, которые друг друга будут побаиваться", – приводит слова ветерана красно-белых Евгения Ловчева Sport24.

Напомним, что команды премьер-лиги стартовали в Кубке России с 1/16 финала. Спартаковцы обыграли "КАМАЗ" из Набережных Челнов со счетом 2:1, а в следующем раунде оказались сильнее "Ростова" – 2:1. Армейцы в 1/16 финала взяли верх над "Аланией" со счетом 3:1, а следом победили "Уфу" – 1:0.

В нынешнем сезоне "Спартак" и ЦСКА уже встречались. Правда, это произошло в рамках чемпионата России. В шестом туре, который состоялся 19 августа 2019 года, красно-белые на своем поле обыграли красно-синих со счетом 2:1.

Напомним, что четвертьфинальную игру Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

В других матчах 1/4 финала грозненский "Ахмат" примет на своем поле санкт-петербургский "Зенит", ярославский "Шинник" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", а московское "Торпедо" на выезде встретится с подмосковными "Химками".