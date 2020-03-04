В Уфе неизвестные подростки устроили массовую драку со школьниками

В Уфе группа неизвестных подростков напала на школьников устроила драку. ЧП произошло 29 февраля.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу МВД, школьники гуляли на улице, в какой-то момент к ним подошли несколько подростков. Они затеяли ссору, которая быстро переросла в рукоприкладство. После чего хулиганы скрылись.

В настоящий момент по факту инцидента полицейские начали проверку. Устанавливаются личности скрывшихся.