Россиянка с признаками коронавируса сбежала из Дели в Петербург

Отдыхавшая в Дели жительница Санкт-Петербурга Кристина Сальникова отказалась от госпитализации в Индии, хотя врачи диагностировали у нее признаки коронавируса. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

У практикующей нетрадиционную медицину несколько дней держалась температура под 40 градусов. После первого обращения в больницу ее отправили лечиться домой, повторно обратиться к медикам она решилась после того, как начала задыхаться. Кристину отправили на обследование в госпиталь, где она должна была в обязательно порядке провести три недели, дабы подтвердить или опровергнуть заболевание новым коронавирусом.

"Это все признаки коронавируса. Но я не паникую, потому что знаю, что это не он", — заявила она.

Туристка предпочла поменять билеты на рейс "Аэрофлота" и отправиться домой с промежуточной посадкой в Москве. Никого из врачей о своем решении она не уведомила.

В 10:21 4 марта самолёт с Кристиной на борту приземлился в Пулково, где ее уже ждали российские врачи — благодаря публикации в соцсетях их предупредили о визите потенциального вирусоносителя. Осмотр, по данным 78.ru, не выявил у петербурженки признаков ОРВИ, после чего ее отпустили домой.

По последним данным, число заражённых новым коронавирусом COVID-19 в мире превысило 91 тысячу человек, 3,15 тысячи умерли.