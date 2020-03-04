Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса. Предполагается, что некоторым командам будет отказано в участии в турнире.

"Мы готовы исключить несколько сборных из числа участниц чемпионата мира и провести турнир в сокращенном формате. Кроме того, медицинский комитет Международной федерации хоккея предложил перенести или совсем отменить все мартовские соревнования под эгидой IIHF", – цитирует Куммолу Ilta-Sanomat.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.