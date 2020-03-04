Террористы в Сирии отравились собственным химическим оружием

Террористы, которые планировали химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, случайно пробили один из баллонов с ядом и сами отравились, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об уничтожении в Сирии взлетно-посадочной полосы, рядом с которой находились цеха по производству химического оружия. Кроме того, турецкие военные взорвали семь складов с отравляющими веществами.

Напомним, провокации с использованием химического оружия в Сирии – не редкость. Самая известная – атака в городе Дума, которую якобы организовали сирийские военные. Российские специалисты войск РХБЗ тогда тщательно изучили место возможного применения отравляющих веществ. Однако ни одного доказательства использования химического оружия обнаружено не было.