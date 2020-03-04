Более 60% японских компаний прогнозируют падение прибыли из-за коронавируса

Более 60% японских компаний заявили, что их прибыль пострадала от вспышки коронавируса, показал опрос, проведенный частным аналитическим центром, передает Reuters.

В исследовании также отмечается, что страхи на рынках могут привести третью по величине экономику мира к рецессии.

Отдельный индекс, измеряющий настроения компаний в отношении экономики, достиг семилетнего минимума в феврале, поскольку ограничения на поездки, отмена мероприятий и сбои в цепочках поставок ударили по фирмам и производителям в сфере услуг.

"Воздействие вируса распространяется на различные отрасли, — сообщили в аналитическом центре Teikoku. — Экономика, вероятно, продолжит умеренно отступать из-за множества рисков, включая эпидемию".

В Японии наблюдается распространение коронавируса — в стране насчитывается на данный момент около 1000 заболевших. Ситуация вызывает опасения по поводу вероятной отмены летних Олимпийских игр в Токио.

Из-за растущего спада крупнейший японский перевозчик ANA Holdings и местный конкурент Japan Airlines заявили, что 6-12 марта отменит некоторые свои внутренние рейсы из-за снижения спроса.

В опросе, проведенном 14-29 февраля, 63,4% фирм заявили, что их прибыль пострадала от вспышки коронавируса.

Среди этих фирм 30,2% заявили, что их доходы уже пострадали, а 33,2% заявили, что они ожидают, что это повлияет на прибыль в ближайшем будущем.

Исследование показало, что ухудшение настроений наблюдалось во всех 10 отраслях, в том числе в туризме, который пострадал от падения числа внутренних и зарубежных туристов.

Аналитики отмечают, что экономика Японии переживала спад в течение трех месяцев до декабря и может снова сократиться в текущем квартале из-за кризиса в области здравоохранения, который нарушил цепочки поставок и нанес ущерб ритейлерам, зависящим от въездного туризма.

Усиление рисков рецессии также увеличивает давление на Банк Японии с целью расширения денежно-кредитного стимулирования для поддержки роста на предстоящей встрече в марте.