Путин: вбросы о масштабах распространения коронавируса в России идут из-за границы

Слухи о масштабах распространения коронавируса COVID-19 в России вброшены из-за границы. Ничего критического на самом деле не происходит, подчеркнул на совещании с правительством в Подмосковье президент России Владимир Путин.

"Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения", — продолжил Путин.

Противостоять фейкам, на которые в своем докладе сослалась вице-премьер Татьяна Голикова, по мнению Путина, можно только своевременно всеобъемлюще и достоверно информируя российских граждан. Глава российского государства попросил эту информационную работу наладить. Люди должны знать о реальной ситуации, подчеркнул президент России.

Телеканал "Россия 24" в прямом эфире транслировал совещание президента с членами правительства.

Татьяна Голикова подчеркнула, что с начала работы по предотвращению распространения коронавируса выявлено три случая заболевания. Еще трое больных были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Сейчас они лечатся в Казани. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

Путин поддержал ограничения до 1 июня 2020 года на вывоз из России защитных масок, респираторов, костюмов химзащиты и других защитных средств.

"Что это за гуманитарные случаи, когда можно поставлять эти маски за границу? Понятно, но если у самих не хватает?" – поинтересовался президент на совещании.

Но, продолжил Путин, поставки масок в гуманитарных целях за рубеж будет осуществляться исключительно по решению высшего политического руководства страны.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, как от коронавируса защищают главу государства. Речь идет, прежде всего, об обычных превентивных мерах, которые могут применять все граждане, подчеркнул Песков.