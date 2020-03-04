Ивановский салон красоты, в котором погибла женщина, работал с нарушениями

Косметологическая клиника, в которой погибла женщина, работала с нарушениями. Об этом со ссылкой на ивановскую прокуратуру сообщает ГТРК "Ивтелерадио". Как уточняется, речь идет о салоне красоты ООО "Гранд-Эстет". Центр оказывает различные услуги, в том числе по пластической хирургии.

Трагедия произошла в январе этого года. Клиентка скончалась после проведения косметической операции. После случившегося было возбуждено уголовное дело. В результате проведенной проверки выяснилось, что центр работал с многочисленными нарушениями. В том числе использовались медизделия, у которых был истекший срок годности. Не соблюдался порядок допуска к наркотическим средствам.

В результате Росздравнадзор совместно с прокуратурой сделали вывод, что в клинике нарушены правила контроля за качеством оказываемых услуг. Поставлена под сомнение безопасность деятельности центра.

Сейчас директору организации вынесено представление о необходимости устранения нарушений, выявленных в процессе прокурорской проверки. Также возбуждены дела об административных правонарушениях, информирует пресс-служба областной прокуратуры.