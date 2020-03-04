87-летний Бедрос Киркоров задолжал ГИБДД 6 тысяч рублей

Отец Филиппа Киркорова Бедрос не оплатил 8 штрафов ГИБДД на сумму 6 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Как сообщается на сайте Службы судебных приставов, шесть штрафов были выписаны на имя 87-летнего Бедроса Киркорова в Новгородской области, еще два — в Подмосковье​​​.

Автомобиль отца звезды российской эстрады попадал под камеры видеофиксации нарушений. Отмечается, что суммы штрафов не превышают 2 тысяч рублей.