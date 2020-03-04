Автору фейковой новости про коронавирус угрожает тюремный срок

В Казахстане полицейские задержали автора фейковой новости про коронавирус: мужчина снял на видео учебные мероприятия службы спасения и выдал их за эвакуацию торгового центра из-за заражения.

За распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, в стране предусмотрено уголовное наказание, в данном случае шутнику грозит реальный тюремный срок — до одного года заключения.

Алибек Амзеев, являющийся работником чимкентского торгового центра, и сам не ожидал такого количества репостов его записи в интернет-мессенджере. Вскоре он извинился за свой поступок и записал свое признание на видео, которое разместила полиция Казахстана.

Ранее политик Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры в целях предотвращения информационных вбросов о коронавирусе, предложив расстрелять по одному распространителю фейковых новостей в Калининграде, Москве и на Сахалине.