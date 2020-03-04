Вторая девочка с родимым пятном на лице прилетит на лечение к кубанским врачам

На лечение к кубанским врачам в Краснодар прилетит еще одна девочка из США. У одиннадцатимесячной Деми врожденный невус на лице, который медикам предстоит удалить.

Американка прилетит в Краснодар в четверг, 5 марта. Она станет второй пациенткой местной клиники после "девочки-бэтмена" Луны Феннер, у которой также удаляют родимое пятно.

Исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин рассказал РИА Новости, что у Деми неврус наполовину меньше по площади, чем у первой девочки. Медик отметил, что после начала лечения Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в несколько раз.

Ранее мама американки с "маской Бэтмена" рассказала, что врачи из Штатов не стали удалять дочери родимое пятно, поскольку посчитали операцию опасной. Помочь иностранцам решили российские специалисты.



Луна Феннер перенесла уже несколько операций. Очередная назначена на март. Врачи отмечают, что шрам на лице девочки после удаления невруса будет незаметным.