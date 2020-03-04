4 марта 202015:00 Денис Восковский

Местные жители не оценили русскую печь в ресторане на Третьем кольце

Местные жители не оценили русскую печь в ресторане на Третьем кольце

Жители одного из домов в Спартаковском переулке намерены пожаловаться в прокуратуру на владельца ресторана, расположенного по соседству. Причина недовольства — дровяная печь, которую использует ресторатор. Люди говорят, что едкий дым проникает в квартиры и отравляет им жизнь. Однако администрация заведения утверждает, что санитарные нормы соблюдаются.

Группу посетителей администратор ресторана встречает лично, но вместо обсуждения меню стороны начинают прямо на пороге обмениваться едкими репликами.

- Какие у вас в доме запахи? Дрова?
- Прямо смрад стоит! Как будто костер у меня в квартире горит!
- Вы здесь надымили и уехали дышать куда-то! А мы дышим и днем, и ночью!

Сцена повторяется чуть ли не ежедневно. Жители жалуются на едкий запах и демонстрируют записи дымящей трубы на крыше заведения. Администратор в ответ лишь разводит руками.

- Делаю только хачапури — и делаю правильно! О чем вообще этот шум?! На Третьем кольце — обычная русская печка!

Печка под окнами дымит уже второй год практически в круглосуточном режиме. Привыкнуть к этому, говорят люди, невозможно.

"Моем глаза, слизистую носа. В три-четыре часа утра невозможно дышать! Все промываем, опять ложимся. Окна закрыты", — рассказывает Эмма Веселова.

В ресторане уверены: жители преувеличивают. Дыма не так много, а печь якобы оснащена специальными не пропускающими гарь фильтрами.

"Что касается печки, там стоит гидрозатвор-фильтр. Вот, можете посмотреть!" — говорит администратор ресторана Леван Немсадзе.

Однако снять устройство печного фильтра почему-то не разрешили. Вместо этого показали кипу документов.

"Я вызвал лабораторию. Лаборатория независимая, сертифицированная, которая пришла, замерила здесь", — говорит Немсадзе.

- Акты отбора воздуха были тогда, когда печи практически не работали!

В этот момент аргументированный спор неожиданно прерывается. Администратор явно теряет терпение.

- Давайте это заканчивать, потому что у меня тут хотя бы один посетитель, но есть! Из трубы дым должен идти — а куда он денется?! Я закрываю эту печку, все, и вы не будете это чувствовать, и вы не будете ничего подобного кушать! Не хочу я разговаривать, до свидания!

Попрощавшись, администратор никуда не ушел. Заметив, что мы продолжаем записывать интервью на улице, он приблизился и стал внимательно слушать. В этот момент жители показывали отписки всевозможных инстанций, которых уже накопилось немало.

- Дыма нет, все хорошо. Все документы нормальные, все бумажки подшиты.

В Роспотребнадзоре нам объяснили, что использовать дровяную печь в отдельно стоящем здании собственнику никто запретить не может. Пробы воздуха, взятые на месте инспекторами, превышения вредных веществ не зафиксировали.

"Проведены лабораторные исследования, показывающие, что отработанный воздух не содержит никаких вредных веществ", — сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в ЦАО города Москвы Наталья Меморская.

Впрочем, в ведомстве заявили, что готовы при необходимости провести внеплановую проверку общепита. Но дожидаться повторной экспертизы воздуха вокруг дымящего ресторана жители не намерены и собираются писать заявление в прокуратуру.

Текст: "Вести-Москва"

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