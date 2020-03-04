Skoda сократит российское производство "Рапида"

"Бюджетный" лифтбек Skoda Rapid выпускают для российского рынка на заводе концерна Volkswagen в Калуге. Модель считается бестселлером чешской марки в нашей стране, но производство "Рапида" сократят на протяжении весны - и коронавирус тут не при чем.

Мировая автомобильная индустрия испытывает трудности с поставками комплектующих из Китая, где заводы массово приостанавливают свою работу из-за эпидемии. Сокращение выпуска Skoda Rapid тоже связано с перебоями в поставках, но не из Китая, а из Индии.

Как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация", там сгорел завод, который среди прочего выпускает и задние фонари Skoda Rapid для калужского предприятия Volkswagen. Соответственно, уже в этом месяце планы по производству лифтбека будут пересмотрены.

Нехватку задних фонарей завод может ощущать вплоть до конца мая, хотя официальной конкретики пока нет. По предварительным данным, на заводе планируется отправить в оплачиваемый отпуск третью смену, а рабочий день двух остальных сократить на 40%. Кроме того, в апреле завод вообще остановит конвейер, но только на одну неделю.

Любопытно, что по этой же причине отложен и старт российских продаж нового Skoda Rapid. Первоначально предполагалось, что лифтбек в комплекации Active с 1,6-литровым атмосферником и механической коробкой по цене от 829 000 рублей можно будет купить уже в первом квартале, но сейчас, по предварительным данным, начало реализации новинки перенесено на конец весны.