В России резко выросли долги и количество аварий в ЖКХ

Задолженность за энергоресурсы в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) достигла 1,3 трлн руб., заявил глава Минстроя Владимир Якушев. В том числе население задолжало 810 млрд руб., бюджетные организации — 60 млрд руб., прочие потребители — 430 млрд руб.

При этом задолженность организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы сократилась на 12,4% (на 24,5 млрд руб.) до 173 млрд руб. "Разница между 1,3 трлн руб. и 173 млрд руб. — это та сумма, на которую не дофинансируется система ЖКХ", — отметил Якушев, сообщает "Интерфакс".

Между тем количество аварий на объектах ЖКХ увеличилось в этом году на 28,8%, "а если говорим об инцидентах, то цифра значительная — 54,8%", подчеркнул Якушев.

С начала года отмечены 462 случая аварий и происшествий на сетях, почти все из них устранены в положенные сроки.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), связанный с нарушениями подачи тепла, вводили в 2019-2020 гг. шесть раз в Новосибирской области и Пермском крае (аварии в сетях теплоснабжения), Хакасии, Амурской и Нижегородской областях.

Режим ЧС продолжает действовать в Алтайском крае и Еврейской автономной области.