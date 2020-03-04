Вологжанин на глазах полицейского избил и поджег пьяного мужчину

В Вологде крепко выпивший мужчина на протяжении 15 минут сносил удары и издевательства со стороны подростков и молодого человека крепкого телосложения, которых не смущало присутствие на месте инспектора ДПС. После публикации записи с камеры наблюдения региональное управление МВД начало доследственную проверку инцидента, по результатам которой страж порядка может лишиться своего места.

Описанные события произошли около семи часов вечера 29 февраля в многоэтажке на Северной улице. Судя по кадрам, подростки преследовали пьяного жильца дома, напав на него возле лифта. Какое-то время мужчина отбивался от юнцов, но в итоге после удара ногой оказался на полу. В ситуацию вмешался владелец соседней квартиры, только встал он не на сторону пострадавшего — сам принялся его бить.

В этот момент в подъезде появился инспектор ДПС — его, как позже выяснилось, позвали очевидцы завязавшегося еще на улице конфликта между подростками и выпившим мужчиной. Впрочем, на положении последнего приход полицейского никак не сказался — он продолжал терпеть побои, более того, хозяин квартиры поджег ему волосы, а затем практически нокаутировал.

Экзекуция закончилась только после прибытия наряда ППС, который и доставил активных участников конфликта в отделение. Пострадавший заявление писать не стали никаких претензий не выражал, поскольку мало что помнил, но это не помешало начать доследственную проверку в отношении инспектора, на глазах которого избивали человека.