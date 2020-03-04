  • USD
    66.4437
  • EUR
    73.9385
  • IMOEX
    2828.23
  • RTSI
    1353.56
  • DJA
    8520.3
  • NASDAQ
    8684.09
  • BRENT
    52.6
  • ГАЗПРОМ
    201.96
  • Газпрнефть
    403.35
  • Роснефть
    413.5
  • АЛРОСА
    71.59
  • Сбербанк
    234.87
4 марта 202015:30

Давление регуляторов вынудило Facebook поменять планы насчет криптопроекта Libra

Facebook меняет свои планы в отношении проекта криптовалюты Libra после нескольких месяцев жесткого регуляторного и политического давления, сообщает The Information.

Соцсеть рассматривает возможность включить в систему множество валют, включая национальные. Ожидается, что это поможет снизить опасения властей, активно выступающих против посягательств компании на их денежную монополию. Изначально предполагалось, что у Libra будет собственная криптовалюта, являющаяся центром системы криптовалютных платежей.

Вместо этого, как сообщается, проект Facebook перейдет на поддержку как существующих государственных валют, таких как доллар США и евро, так и токена Libra, если, конечно, все претензии и ограничения властей будут преодолены.

Кроме того, по сообщению The Information, Facebook задерживает запуск своего отдельного цифрового кошелька Calibra, который позволяет любому человеку со смартфоном приобретать и хранить криптовалюту, а затем оплачивать с ее помощью покупку товаров и услуг. Теперь кошелек будет поддерживать несколько валют, из которых Libra будет только одной из множества.

Компания рассчитывает интегрировать кошелёк в приложения WhatsApp и Messenger. На первом этапе сервис будет доступен в ограниченном числе стран, где будут выпущены токены, привязанные к местным валютам.

По словам источников Bloomberg, Ассоциация Libra представит обновлённый план в ближайшее время, но попросили не называть своих имён, так как модель ещё может быть пересмотрена. Агентство отмечает, что если LIbra превратиться в обычную платежную систему и отбросит планы относительно ввода криптовалют, разницы между существующими проектами типа PayPal не будет.

По словам источников издания, даже этот обновленный план Facebook может быть встречен критикой со стороны Федеральной резервной системы США, которая устроит проверки на предмет соответствия требованиям к собственному капиталу, а также стрессовому тестированию.

Представитель пресс-службы Facebook в комментарии Ars Technica подтвердила, что планы предлагать криптовалюту Libra в кошельке Calibra все еще актуальны. Пресс-секретарь Ассоциации Libra заявил, что создание соответствующей регуляторным требованиям глобальной платёжной сети всё еще актуальная цель проекта. 

В то же время, источники Bloomberg утверждают, что информация о пересмотре планов на сегодняшний день не является публичной, так как ещё не была утверждена, но будет обнародована в ближайшее время.

Криптовалюта Libra, по задумке создателей проекта, должна была стать платежным средством в экосистеме Facebook, которая объединяет почти 2 с половиной миллиарда пользователей. Помимо Facebook в проекте участвуют еще десятки компаний, входящих в Ассоциацию Libra, которая и будет определять вектор развития блокчейна LIbra.

Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 млрд пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Впрочем, ряд крупнейших участников, в числе которых электронный маркетплейс eBay, платежная фирма Stripe, а также платежные системы Visa и Mastercard вышли из состава блокчейн-проекта Libra в прошлом году. Компании приняли соответствующее решение под давлением регуляторов, после того как PayPal также отказался участвовать в криптовалютном проекте Цукерберга.

Амбициозный план Facebook по запуску новой криптовалюты привлек внимание американских и европейских законодателей уже через день после анонса проекта, а некоторые политики призвали приостановить платежный сервис Facebook.

Регуляторы были обеспокоены потенциальным негативным влиянием Facebook на проект в связи с тем, что компания имеет финансовую заинтересованность, а также непредвиденными последствиями того, что коммерческие компании могут начать эмиссию валюты и влиться в мировую экономику и геополитику.

Существовали также опасения по поводу того, как классифицировать токен Libra, и как вся платформа будет должным образом регулироваться и кем, особенно по мере движения в такие секторы банковских услуг, таких как кредитование, к которому Facebook открыто проявил интерес. Главной проблемой, вызывавшей обеспокоенность, была способность валюты и технологии блокчейн, перемещать деньги анонимно вне банковской системы, что потенциально может привести к отмыванию денег и другой преступной деятельности.

В декабре прошлого года Евросоюз запретил использование на своей территории так называемых стэйблкоинов — криптовалют, курс которых привязан к каким-то активам, в том числе — к классическим валютам. В Евросоюзе признали, что стэйблкоины представляют особый интерес для бизнеса, поскольку дают возможность быстро и дешево совершать трансграничные платежи. При этом такие валюты не менее надёжны, чем привычные, поскольку стоимость одного стэйблкоина можно привязать к доллару, евро или даже корзине стабильных валют, которым люди склонны доверять.

То есть причина запрета не в нестабильности, а наоборот — это слишком привлекательное средство. Если какой-то стэйблкоин станет глоабльным, это будет угрожать традиционной финансовой системе и поставит под удар, как сказано, "денежно-кредитный суверенитет, денежно-кредитную политику, безопасность и эффективность платёжных систем, финансовую стабильность и частную конкуренцию".

Поэтому стэйблкоины необходимо запретить. Но только до тех пор, пока страны Европы не договорятся, как именно нужно регулировать такие валюты. Заявление направлено в первую очередь против одной конкретной криптовалюты — Libra.

Сейчас

16:25

Госпитализирована актриса Инна Макарова

16:19

В Италии закрыты все учебные заведения

15:43

Роскомнадзор заблокирует фейки о коронавирусе

15:07

5 марта Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами думских фракций

13:57

Путин: вбросы о масштабах распространения коронавируса в России идут из-за границы

12:38

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

12:01

Главврач домодедовской больницы опроверг побег пациента с коронавирусом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Фейковые новости о коронавирусе заблокированы, распространители задержаны

Фейковые новости о коронавирусе заблокированы, распространители задержаны

40 минут назад
Рубль и российские акции дорожают

Рубль и российские акции дорожают

17 минут назад
Террористы в Сирии отравились собственным химическим оружием

Террористы в Сирии отравились собственным химическим оружием

2 часа назад
Блогер-вдова Диденко написала, что муж сделал ей подарок датой своей смерти

Блогер-вдова Диденко написала, что муж сделал ей подарок датой своей смерти

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 5 марта

15:00

Брифинг Марии Захаровой
18:00

Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы
Все трансляции
Штаты могут вывести оружие в космос, утверждает российский МИД

Штаты могут вывести оружие в космос, утверждает российский МИД

3 часа назад
Вторая девочка с родимым пятном на лице прилетит на лечение к кубанским врачам

Вторая девочка с родимым пятном на лице прилетит на лечение к кубанским врачам

1 час назад
Жириновский зажигательно станцевал под Little Big

Жириновский зажигательно станцевал под Little Big

40 минут назад
Алла Довлатова в телеэфире заставила Бориса Корчевникова побрить киви

Алла Довлатова в телеэфире заставила Бориса Корчевникова побрить киви

2 часа назад
В Коммунарку пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в мини-стационарах

В Коммунарку пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в мини-стационарах

1 час назад
В Подмосковье детсадовцы отравились крысиным ядом

В Подмосковье детсадовцы отравились крысиным ядом

3 часа назад
Ожоги в школе: для кварцевания использовали запрещенные приборы открытого типа

Ожоги в школе: для кварцевания использовали запрещенные приборы открытого типа

1 час назад
Коронавирус боится тепла: доктор Мясников объяснил, почему не надо паниковать

Коронавирус боится тепла: доктор Мясников объяснил, почему не надо паниковать

15 часов назад
"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

48 минут назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Японцы начали использовать червей для диагностики рака

Японцы начали использовать червей для диагностики рака

38 минут назад
Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве

Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве

52 минуты назад
5 марта Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами думских фракций

5 марта Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами думских фракций

1 час назад
У заблокированных в Абу-Даби велосипедистов нет информации о результатах тестов на коронавирус

У заблокированных в Абу-Даби велосипедистов нет информации о результатах тестов на коронавирус

1 час назад
Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

1 час назад
Что внутри "Острова Мечты"

Что внутри "Острова Мечты"

2 часа назад
В Москве начали ловить цветочных спекулянтов

В Москве начали ловить цветочных спекулянтов

3 часа назад
Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

3 часа назад
Главврач домодедовской больницы опроверг побег пациента с коронавирусом

Главврач домодедовской больницы опроверг побег пациента с коронавирусом

4 часа назад
Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

4 часа назад
"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

4 часа назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

4 часа назад
"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

4 часа назад
МИД: гиперзвуковая ракета "Циркон" не нарушает международных соглашений

МИД: гиперзвуковая ракета "Циркон" не нарушает международных соглашений

4 часа назад
Мигрант пырнул ножом охранника ТЦ во время драки в Марьине

Мигрант пырнул ножом охранника ТЦ во время драки в Марьине

4 часа назад
Путин: обещание, что кризис-1998 не повторится, было большим риском

Путин: обещание, что кризис-1998 не повторится, было большим риском

5 часов назад
Абхазия просит Россию возбудить дело об отравлении кандидата в президенты

Абхазия просит Россию возбудить дело об отравлении кандидата в президенты

5 часов назад
От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

5 часов назад
Россиянам раскрыли предпраздничные уловки продавцов электроники

Россиянам раскрыли предпраздничные уловки продавцов электроники

5 часов назад
Вместо рукопожатия: 10 стран, предложивших новый способ приветствия из-за коронавируса

Вместо рукопожатия: 10 стран, предложивших новый способ приветствия из-за коронавируса

5 часов назад
Спасенного из приморского "концлагеря для собак" спаниеля сняли на видео

Спасенного из приморского "концлагеря для собак" спаниеля сняли на видео

5 часов назад
Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

6 часов назад
Адвокат Зайцевой: я не утверждал, что МОК признал подписи Родченкова поддельными

Адвокат Зайцевой: я не утверждал, что МОК признал подписи Родченкова поддельными

6 часов назад
Вести.net: "Яндекс" запустил соцсеть "Аура"

Вести.net: "Яндекс" запустил соцсеть "Аура"

6 часов назад
В WhatsApp появился "ночной режим". Как он включается?

В WhatsApp появился "ночной режим". Как он включается?

6 часов назад
Взрыва не было. Дом в Самаре обрушился от ветхости

Взрыва не было. Дом в Самаре обрушился от ветхости

7 часов назад
Берни Сандерс победил конкурентов-демократов в Калифорнии

Берни Сандерс победил конкурентов-демократов в Калифорнии

7 часов назад
Что известно о кандидате в премьеры Украины: мнение политолога

Что известно о кандидате в премьеры Украины: мнение политолога

7 часов назад
Противовирусный арсенал: как изготовить дезинфицирующее средство самостоятельно

Противовирусный арсенал: как изготовить дезинфицирующее средство самостоятельно

7 часов назад
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

8 часов назад
Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек

Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек

8 часов назад
Где отдохнуть в марте: топ-5 популярных городов России

Где отдохнуть в марте: топ-5 популярных городов России

9 часов назад
"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку