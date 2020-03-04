Давление регуляторов вынудило Facebook поменять планы насчет криптопроекта Libra

Facebook меняет свои планы в отношении проекта криптовалюты Libra после нескольких месяцев жесткого регуляторного и политического давления, сообщает The Information.

Соцсеть рассматривает возможность включить в систему множество валют, включая национальные. Ожидается, что это поможет снизить опасения властей, активно выступающих против посягательств компании на их денежную монополию. Изначально предполагалось, что у Libra будет собственная криптовалюта, являющаяся центром системы криптовалютных платежей.

Вместо этого, как сообщается, проект Facebook перейдет на поддержку как существующих государственных валют, таких как доллар США и евро, так и токена Libra, если, конечно, все претензии и ограничения властей будут преодолены.

Кроме того, по сообщению The Information, Facebook задерживает запуск своего отдельного цифрового кошелька Calibra, который позволяет любому человеку со смартфоном приобретать и хранить криптовалюту, а затем оплачивать с ее помощью покупку товаров и услуг. Теперь кошелек будет поддерживать несколько валют, из которых Libra будет только одной из множества.

Компания рассчитывает интегрировать кошелёк в приложения WhatsApp и Messenger. На первом этапе сервис будет доступен в ограниченном числе стран, где будут выпущены токены, привязанные к местным валютам.

По словам источников Bloomberg, Ассоциация Libra представит обновлённый план в ближайшее время, но попросили не называть своих имён, так как модель ещё может быть пересмотрена. Агентство отмечает, что если LIbra превратиться в обычную платежную систему и отбросит планы относительно ввода криптовалют, разницы между существующими проектами типа PayPal не будет.

По словам источников издания, даже этот обновленный план Facebook может быть встречен критикой со стороны Федеральной резервной системы США, которая устроит проверки на предмет соответствия требованиям к собственному капиталу, а также стрессовому тестированию.

Представитель пресс-службы Facebook в комментарии Ars Technica подтвердила, что планы предлагать криптовалюту Libra в кошельке Calibra все еще актуальны. Пресс-секретарь Ассоциации Libra заявил, что создание соответствующей регуляторным требованиям глобальной платёжной сети всё еще актуальная цель проекта.



В то же время, источники Bloomberg утверждают, что информация о пересмотре планов на сегодняшний день не является публичной, так как ещё не была утверждена, но будет обнародована в ближайшее время.

Криптовалюта Libra, по задумке создателей проекта, должна была стать платежным средством в экосистеме Facebook, которая объединяет почти 2 с половиной миллиарда пользователей. Помимо Facebook в проекте участвуют еще десятки компаний, входящих в Ассоциацию Libra, которая и будет определять вектор развития блокчейна LIbra.

Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 млрд пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Впрочем, ряд крупнейших участников, в числе которых электронный маркетплейс eBay, платежная фирма Stripe, а также платежные системы Visa и Mastercard вышли из состава блокчейн-проекта Libra в прошлом году. Компании приняли соответствующее решение под давлением регуляторов, после того как PayPal также отказался участвовать в криптовалютном проекте Цукерберга.

Амбициозный план Facebook по запуску новой криптовалюты привлек внимание американских и европейских законодателей уже через день после анонса проекта, а некоторые политики призвали приостановить платежный сервис Facebook.

Регуляторы были обеспокоены потенциальным негативным влиянием Facebook на проект в связи с тем, что компания имеет финансовую заинтересованность, а также непредвиденными последствиями того, что коммерческие компании могут начать эмиссию валюты и влиться в мировую экономику и геополитику.

Существовали также опасения по поводу того, как классифицировать токен Libra, и как вся платформа будет должным образом регулироваться и кем, особенно по мере движения в такие секторы банковских услуг, таких как кредитование, к которому Facebook открыто проявил интерес. Главной проблемой, вызывавшей обеспокоенность, была способность валюты и технологии блокчейн, перемещать деньги анонимно вне банковской системы, что потенциально может привести к отмыванию денег и другой преступной деятельности.

В декабре прошлого года Евросоюз запретил использование на своей территории так называемых стэйблкоинов — криптовалют, курс которых привязан к каким-то активам, в том числе — к классическим валютам. В Евросоюзе признали, что стэйблкоины представляют особый интерес для бизнеса, поскольку дают возможность быстро и дешево совершать трансграничные платежи. При этом такие валюты не менее надёжны, чем привычные, поскольку стоимость одного стэйблкоина можно привязать к доллару, евро или даже корзине стабильных валют, которым люди склонны доверять.

То есть причина запрета не в нестабильности, а наоборот — это слишком привлекательное средство. Если какой-то стэйблкоин станет глоабльным, это будет угрожать традиционной финансовой системе и поставит под удар, как сказано, "денежно-кредитный суверенитет, денежно-кредитную политику, безопасность и эффективность платёжных систем, финансовую стабильность и частную конкуренцию".

Поэтому стэйблкоины необходимо запретить. Но только до тех пор, пока страны Европы не договорятся, как именно нужно регулировать такие валюты. Заявление направлено в первую очередь против одной конкретной криптовалюты — Libra.