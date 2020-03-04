В Коммунарку пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в мини-стационарах

В новом больничном комплексе в поселке Коммунарка сейчас находятся 82 пациента с подозрением на коронавирус. Корреспондент ВГТРК Елена Ерофеева, находясь в прибольничном боксе, подробно рассказала в эфире программы "60 минут", как сюда привозят на карантин наших граждан и какие процедуры им оказывают в машинах скорой помощи.

Чтобы доставить пациента из Инфекционной больницы №1, которая находится на Волоколамском шоссе, требуется 40 минут. По словам фельдшера скорой помощи Алексея Макарова, за это время можно провести весь комплекс мероприятий, чтобы пациент в нормальном состоянии доехал до больницы. "Это стационар на колесах, где есть все необходимое: дефибрилляторы, различная дыхательная аппаратура, пульсоксиметр, кислород в больших объемах. Здесь можно сделать даже ЭКГ. А также провести максимально быстрое обследование и установить, здоров ли человек", — пояснил Макаров.

Конечно, все фельдшеры работают в барьерных костюмах, их меняют после каждого пациента с симптомами пневмонии или ОРВИ. А машина обязательно обрабатывается внутри дезрастворами.

"Регистратура и одновременно ординаторская находятся за стеклом. Прибывший пациент подходит к окошку, подает свои документы, его оформляют. Дальше он проходит в диагностический центр. Врач его осматривает, у него берут необходимые анализы и поднимают на восьмой этаж. Здесь все стерильно. Система вентиляции изолирована, поэтому заразиться никто не может", — отметила Елена Ерофеева.



2 марта оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что COVID-19 подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное. Был определен круг лиц, контактировавших с ним, 24 человека госпитализированы, более 80 находятся на карантине.

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 92 тысячи человек. Полностью излечились около 48 тысяч пациентов.