В Москве задержали распространителей фейковых новостей о коронавирусе

В Москве задержаны несколько человек, которые подозреваются в распространении фейковых новостей о коронавирусе.

В настоящее время в отношении подозреваемых проводится доследственная проверка, сообщает "Интерфакс". Как рассказал источник в правоохранительных органах, в скором времени будут приняты меры по удалению фейков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что слухи о масштабах распространения COVID-19 вброшены из-за границы. По словам главы государства, цель таких сообщений — посеять панику среди населения, хоть ничего критического на самом деле не происходит.



В Казахстане ранее задержали еще одного распространителя фейковых новостей. Мужчина снимал на видео учебные мероприятия службы спасения, выдавая их за эвакуацию торгового центра якобы в связи с коронавирусом. Злоумышленнику грозит тюремный срок.

Ранее в популярных у россиян мессенджерах стало распространяться голосовое сообщение, в котором говорится о замалчивании массового заражения вирусом.