4 марта 202015:41 Александра Афанасьева

Московский Губернский театр покажет "Сердце матери" по пьесе Карела Чапека

Московский Губернский театр покажет "Сердце матери" по пьесе Карела Чапека

На Малой сцене Московского Губернского театра состоится премьера спектакля "Сердце матери". Эмоциональная драма, созданная по мотивам пьесы чешского писателя Карела Чапека, рассказывает о переживаниях женщины, чей сын уходит на войну. Спектакль приурочили к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

- Умереть каждый сумеет, а вот потерять мужа и сына — вот это посмотрели бы вы!

Бесконечная материнская любовь — она продолжается даже тогда, когда любить больше уже некого. У главной героини война забирает сначала мужа, потом сыновей.

- А если бы я сейчас был жив? Я бы мог сейчас работать! Я мог бы исполнить свою давнюю мечту!

"Во имя чего? За Родину? Да, бесспорно. Но в конечном итоге каждая мать, я думаю, ответит вам одним: будь проклята эта война, не отдам!" — говорит народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

У нее остался только один сын — самый младший. Но приходит и его время уйти на войну. Любой ценой мать пытается уберечь сына от неминуемой смерти.

- Ни одна мать не согласится, чтобы у нее отнимали всех детей, одного за другим! Ни одна мать с этим не смирится, Тони!

"Мама, безусловная материнская любовь, вообще это понятие, все, что связано с мамой, — разве это может быть не близко какому-то человеку?" — говорит заслуженная артистка Московской области Елена Доронина.

Режиссер — Анна Горушкина. Идея поставить спектакль по мотивам пьесы Карела Чапека у нее появилась два года назад. Признается: каждый прогон требует огромной эмоциональной отдачи как актеров, так и режиссера. Чтобы прийти в себя, нужно время.

"Я понимаю, что эта пьеса периодически будет совпадать с какими-то событиями в мире и будет по-новому звучать. Есть такие пьесы. А в наше время эта пьеса много с чем может соприкасаться", — говорит режиссер.

Чешский писатель Карел Чапек написал пьесу в 1938 году. Гитлеровская Германия набирает силу и расширяет свои границы — с 1939-го под немецкой оккупацией и Чехия. "Мать" стала последней пьесой писателя.

"Мы — авантюристы. А кто нас все время оберегает? Кто нас пытается привести в чувство? Только мама!" — говорит актер Александр Фролов.

По словам режиссера спектакля, пьеса не о войне — это размышления о цене человеческой жизни. Спектакль приурочили к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной. Премьерный показ — сегодня.

Текст: "Вести-Москва"

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