Оркестр аргентинских ВВС и сияние небоскребов: барк "Крузенштерн" прибыл в Буэнос-Айрес

Впервые российский барк пришвартовался в одном из крупнейших мегаполисов Южной Америки. Блеск труб оркестра аргентинских ВВС и сияние небоскребов: "Крузенштерн" доплыл до Буэнос-Айреса. На борту встречали ветеранов ВОВ, вместе с курсантами они дали старт второму этапу трансатлантической экспедиции, посвященной 75-летию Великой Победы.

Из официальных мероприятий на борту барка - визит посла Российской Федерации Дмитрия Феоктистова, а также подписание двустороннего межправительственного соглашения в области рыболовства. Стороны обсудили возможные варианты совместного промысла в Южной Атлантике и результаты исследования запасов криля у берегов Антарктиды. Как отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, эта задача включена в стратегию рыбопромышленного комплекса до 2030 года. "У ряда компаний есть большое желание прийти сюда, осуществлять промысел криля, но необходимо субсидирование, финансовая поддержка со стороны государства", подчеркнул глава ведомства.

На борту барка был дан старт второму этапу трансатлантической экспедиции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как передает ГТРК "Калининград", на "Крузенштерн" пригласили тех, кто трудился в тылу, приближая Победу. для которых это возможность встретиться с соотечественниками. Кроме того, в Аргентине уже на протяжении пяти лет 9 мая проходит акция "Бессмертный полк". Мари Кадар, ветеран ВОВ поделился: "Желающих принять участие в акции много, но уже есть те, кто не может прийти. И молодые приходят с портретами своих дальних родственников".

Дмитрий Феоктистов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине рассказал: "Когда мы проходим с акцией "Бессмертный полк" по центру города, простые аргентинцы присоединяются к нам и вместе идут. И в этом году мы надеемся, география акции расширится, это будет уже порядка 10 городов".

Прогулявшись по улочкам Буэнос-Айреса сегодня же экипаж барка "Крузенштерн" взял курс на Канарские острова.