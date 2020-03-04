Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве

Шестидесятилетнего сотрудника московской станции скорой помощи подозревают в убийстве 47-летней супруги — кардиолога с 20-летним стажем. Мужчина в настоящее время находится в больнице, так как попытался свести счеты с жизнью после преступления, сообщает столичное управление СКР.

Убийство произошло днем 3 марта в квартире на Перекопской улице. В полицию, по данным "МК", обратился сын пары, заявив, что отец избивает мать. Когда на место прибыли стражи порядка, женщина уже была мертва, а мужчина был весь в крови — он пытался покончить с собой.

По предварительным данным, причиной семейной драмы стала ревность. Подозреваемый находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".