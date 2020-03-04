Сделка с нефтепереработчиком из США стоила ICBCS миллионных убытков

Группа банкиров из ICBC Standard в июне прошлого года отпраздновали в Лондоне закрытие своей первой сделки с крупным нефтепереработчиком из США и закрепление на крупнейшем энергетическом рынке мира.

Спустя всего несколько дней сделка с нефтеперерабатывающим заводом Philadelphia Energy Solutions (PES) сорвалась.

После пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии ICBCS пришлось продать большую часть хранившейся там нефти с большим дисконтом, сам НПЗ быстро объявил о банкротстве и окончательно закрылся.

Как рассказал источник агентства Reuters, неудачная сделка ICBCS привела к тому, что акции банка ушли в минус в 2019 г.

Ожидается, что банк сообщит в своем годовом отчете о том, что после продажи большей части своих запасов нефти с завода в Филадельфии с большим дисконтом он потерял около $200 млн, что намного превышает резерв в $130 млн, который был отражен в отчете за первую половину года.

Независимые переработчики обычно используют так называемые посреднические соглашения, когда банк соглашается снабжать нефтеперерабатывающий завод сырой нефтью, а затем покупает и перепродает переработанные продукты.

Это было первое такое соглашение ICBCS с американским НПЗ, и оно предусматривало предоставление кредита PES, чьи финансовые проблемы в последние годы ограничивала его доступ к финансированию.

ICBCS, который является совместным предприятием "Промышленного и коммерческого банка Китая", крупнейшего в мире кредитора по активам, и южно-африканского банка Standard Bank, крупнейшего кредитора Африки, по-прежнему пытается компенсировать убытки от этой сделки.

"Энергетический бизнес остался нетронутым, несмотря на потери", — сказал источник, добавив, что банк все еще может работать с подобными сделками для финансирования нефтеперерабатывающих заводов, но постарается быть более осторожным при выборе клиентов.

По состоянию на 3 февраля ICBCS заявил о задолженности в $334 млн из-за сделки с PES.

ICBCS начал переговоры с PES в 2018 г., когда переработчик из Филадельфии переживал предыдущее банкротство. PES работал с Bank of America Merrill Lynch, но впоследствии партнером был выбран ICBCS, поскольку BofA хотела повысить ставки по кредитам согласно двум источникам, знакомым с планом.

Источники сообщили, что PES намеревался подписать контракт с ICBCS к январю 2019 г., но закрытие сделки продлилось дольше на шесть месяцев, поскольку завод пытался уйти от связей с BofA.