Фейковые новости о коронавирусе заблокированы, распространители задержаны

Роскомнадзор внес ряд сообщений в социальных сетях в реестр запрещенной в РФ информации. Сообщения эти недостоверны и блокируются по требованию Генпрокуратуры.

Генпрокуратура ранее направила регулятору требование, перечисляющее ссылки на ряд публикаций в соцсетях, включая Facebook и ВКонтакте. Ведомство признало, что по ссылкам размещена недостоверная общественно значимая информация о распространении новой коронавирусной инфекции, при этом данные сведения создают угрозу массовых нарушений общественного порядка и могут помешать работе розничных предприятий.

В сообщении на сайте Роскомнадзора говорится, что ведомство в соответствии с процедурой будет вносить ссылки и их копии в реестр запрещенной информации. Уведомления об этом будут направлены владельцам соцсетей либо провайдерам.

Ранее на этой неделе специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB сообщила об обнаружении в интернете более 9,5 тысяч недостоверных сообщений о заражении москвичей коронавирусом. Эксперты выяснили, что голосовое сообщение распространялось искусственно — его "разгоняли" при помощи ботов.

Как сообщает "Интерфакс", в Москве уже задержаны несколько человек, которые подозреваются в распространении ложных слухов о коронавирусе. В их отношении проводится доследственная проверка.

Проблеме фейковых новостей о масштабах распространения COVID-19 в России уделил внимание и Владимир Путин на совещании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24". Президент считает, что на самом деле ничего критического в стране не происходит, а вбросы идут из-за границы, чтобы посеять панику среди россиян.